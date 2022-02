Ucraina-Russia, sirene di guerra a Kiev - Video

La Russia ha iniziato l'invasione dell'Ucraina. "Le sirene che suonano... Mi sembra di essere in un film, uno di quelli che ci facevano vedere a scuola, mentre studiavamo la guerra... E invece è tutto reale, è tutto vero..", si legge in un post su Twitter accompagnato da un video in cui si sente il rumore delle sirene a Kiev.

E invece è tutto reale, è tutto vero..#RussiaUkraineConflict pic.twitter.com/DCVZUWWXD9 — Aurora (@aurora6335) February 24, 2022