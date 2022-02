Ucraina-Russia, Tajani: "Italia è dalla parte dell'Occidente" - Video

"L'Italia, per le sue capacità e per l'autorevolezza di Draghi, può svolgere un ruolo da protagonista"

"La scelta di campo da parte del nostro Paese, e di Forza Italia, è chiara: noi siamo dalla parte dell’Occidente. Detto questo, tuttavia, l’Italia, proprio per le sue capacità ed anche per l’autorevolezza del presidente Draghi, può nell’ambito del contesto occidentale svolgere un ruolo da protagonista, e credo che lo debba fare ancora di più nei prossimi giorni per aiutare l’Europa, la Nato e l’Occidente a difendere le proprie posizioni puntando su una soluzione diplomatica". Così a Start, su Sky TG24, il coordinatore nazionale di Forza Italia Antonio Tajani. "Attenzione però, soluzione diplomatica non vuol dire una soluzione da rammolliti ma impedire l’uso delle armi difendendo determinate posizioni, sempre nell’ambito di un dialogo", aggiunge.