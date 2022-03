Ucraina-Russia, telefonata Biden-Zelensky

Nel colloquio tra Joe Biden e Volodymyr Zelensky, il presidente Usa ha informato il leader ucraino sul "lavoro che gli Stati Uniti e i loro alleati stanno conducendo per fornire all'Ucraina assistenza militare, economica e umanitaria e per imporre costi severi alla Russia per la sua brutale aggressione". Lo riferisce la Casa Bianca, nel dare conto della telefonata tra i due presidenti. I due leader hanno inoltre discusso di come gli Stati Uniti stiano "lavorando incessantemente per soddisfare le principali richieste di assistenza per la sicurezza da parte dell'Ucraina, gli effetti cruciali che queste armi hanno avuto sul conflitto e i continui sforzi da parte degli Stati UNiti e dei loro alleati e partner per identificare capacità aggiuntive per aiutare l'esercito ucraino a difendere il proprio Paese".

Inoltre, il presidente Biden ha informato il presidente Zelensky che gli Usa intendono fornire al governo ucraino "500 milioni di dollari come aiuto diretto al bilancio". Il presidente Usa ha anche passato in rassegna le sanzioni aggiuntive e l'assistenza umaniatria annunciate la scorsa settimana. Il presidente Zelensky ha intanto aggiornato il presidente Biden sull'andamento dei negoziati con la Russia.