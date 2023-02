Ucraina-Russia, treno blindato e ferrovie segrete: così si sposta Putin

Vladimir Putin dispone non solo di un treno blindato, ma anche di una serie di stazioni ferroviarie segrete vicine alle sue residenze favorite. Lo rivela il sito investigativo Proekt, a ulteriore conferma delle notizie sul fatto che il presidente russo usi sempre più il treno invece dell'aereo.

"Tutte le residenze di Putin sono collegate con linee ferroviarie, e nelle vicinanze sono state costruite stazioni segrete", scrive Project. Vicino alla residenza di Valdai c'è una stazione dotata di un eliporto, usata solo dal presidente russo, secondo testimoni locali. A Novo Ogaryovo, vicino alla residenza nell'oblast di Mosca, c'è una stazione ferroviaria costruita nel 2015. E' nascosta dietro alte palizzate con telecamere ogni dieci metri. Il terreno è stato espropriato a favore del servizio federale delle guardie su ordine dell'allora primo ministro Dmitry Medvedev. A Sochi è stata costruita nel 2017 una linea ferroviaria che termina con una stazione ferroviaria presso un'altra residenza di Putin.

Un ex conducente ha raccontato a Proekt che il treno blindato è basato in un deposito alla stazione ferroviaria Mosca- Kalanchyovskaya, dove c'è un terminal Vip, circondato da alte barriere con filo spinato. Nel 2017 è stata costruita una superstrada che porta direttamente a questo terminal. Il treno blindato appartiene alla Grand Service Express Company di Yuri Kovalchuk, stretto amico di Putin. Ieri è stato il Dossier Center dell'oppositore russo Mikhail Khodorowsky a scrivere che, fin dall'autunno 2021, Putin ha iniziato sempre più a usare il suo treno blindato, per motivi di sicurezza. Il convoglio comprende vagone letto, un ufficio, spazio per lo staff e le comunicazioni riservate.