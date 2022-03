Ucraina-Russia, Trump: "Putin non si fermerà, rischio Terza guerra mondiale"

“Se pensate che Putin si fermerà, andrà sempre peggio. Non lo accetterà e non abbiamo nessuno che gli parli. Avevate qualcuno che poteva parlare con lui ed ero io". Lo ha dichiarato l'ex presidente americano, Donald Trump, in un passaggio del suo comizio a Florence, nella Carolina del Sud, dedicato alla crisi in Ucraina.

Trump, riportano i media americani, ha criticato la gestione da parte del presidente Joe Biden del ruolo degli Stati Uniti nel conflitto tra Russia e Ucraina, dicendosi convinto della possibilità che possa scoppiare una terza guerra mondiale. E ha aggiunto: "Nessuno mai è stato più duro di me con la Russia. Sono quello che ha fermato l'oleodotto, che ha imposto tutte le sanzioni e che non ha attaccato durante la nostra Amministrazione".

L'ex presidente ha quindi sottolineato di essere stato "l'unico presidente in quasi quattro decenni a non portare l'America in nuovi conflitti".