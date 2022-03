Ucraina-Russia, Trump: "Sorpreso da attacco Putin, è molto cambiato"

L'ex presidente americano ammette: "Pensavo che stesse negoziando in modo duro, ma in modo intelligente"

"Sono sorpreso, pensavo stesse trattando quando ha mandato le sue truppe sul confine, pensavo stesse trattando". Così Donald Trump ha detto di essere stato colto di sorpresa quando Vladimir Putin ha attaccato l'Ucraina, non mancando di esprimere, ancora una volta, la sua ammirazione per l'intelligenza del presidente russo: "Pensavo che stesse negoziando in modo duro, ma in modo intelligente", ha aggiunto l'ex presidente americano che aveva già detto, subito dopo l'inizio dell'invasione russa, che Putin era stato "furbo".

"Pensavo che stesse cercando di ottenere un buon accordo come fanno tutti con gli Stati Uniti, come fanno con gli accordi commerciali, noi non siamo mai riusciti ad ottenere un buon accordo commerciale fino a quando sono arrivato io", ha detto ancora Trump, non perdendo l'occasione per rivendicare quelli che considera i successi della sua amministrazione e screditare i suoi predecessori e l'attuale presidente Joe Biden.

"Ma poi ha invaso - ha aggiunto tornando a parlare di Putin - credo che sia cambiato, è una cosa triste per il mondo, è molto cambiato". "Io con lui andavo molto d'accordo, come del resto con la maggior parte dei leader - ha continuato - ma sono stato molto, molto duro con Putin, sono stato critico sulla questione del gasdotto - ha concluso riferendosi a Nord Stream 2 - e raccolto miliardi e miliardi nella Nato per proteggere prima di tutto l'Europa della Russia".