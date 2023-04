Tajani: "Mosca non sa come uscire da questa guerra"

Nel 427esimo giorno di guerra tra Ucraina e Russia continuano i combattimenti nei quartieri occidentali di Bakhmut. "Mosca non sa come uscire da questa guerra che pensava di vincere in una settimana, si è impantanata ed è costretta a combattere", ha detto il ministro degli Esteri Tajani.