Ucraina-Russia, ultime news sulla guerra

Kiev annuncia che le truppe ucraine "sono avanzate in tutte le direzioni" nelle regioni di Donetsk e Zaporizhzhia

Ucraina-Russia, ultime news. Il presidente russo Putin ha incontrato il ministro della Difesa Shoigu e i vertici delle agenzie di sicurezza per fare il punto della situazione. Intanto l'aereo privato di Prigozhin, che ha spiegato di non aver guidato nessun tentativo di golpe, è stato visto atterrare a Minsk. Sul campo Kiev annuncia che le truppe ucraine "sono avanzate in tutte le direzioni" nelle regioni di Donetsk e Zaporizhzhia.