Allarme antiaereo questa mattina in Ucraina per il nuovo attacco missilistico della Russia contro l'Ucraina oggi. Ok ufficiale della Germania all'invio di 14 Leopard 2 e via libera per altri Paesi alla fornitura di carri armati a cui si aggiungono i 31 Abrams degli Usa. Zelensky chiede missili a lungo raggio e aerei da combattimento.