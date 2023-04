Ucraina-Russia, ultime news sulla guerra

"Perseveriamo nell'invocare il dono della pace per tutto il mondo, specialmente per la cara e martoriata Ucraina". E' il nuovo appello di papa Francesco. Intanto 24 bambini della regione di Kherson sono stati riportati in Ucraina, dopo essere stati trattenuti in Russia.

Il Pentagono dal canto suo ha aperto un'inchiesta sulla fuga di notizie su documenti riservati della Cia sulla guerra in Ucraina e che hanno costretto Kiev a rivedere i suoi piani militari.