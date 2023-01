Ucraina-Russia, ultime news sulla guerra

Ucraina-Russia, ultime notizie sulla guerra arrivata al 341esimo giorno. Lancio di missili russi su Kharkiv, uno dei quali è finito su un edificio residenziale. Bilancio: un morto e tre feriti. Vladimir Putin minacciò con un attacco missilistico l'allora premier britannico Boris Johnson nel corso di una telefonata precedente l'invasione dell'Ucraina definita dallo stesso ex capo del governo di Londra "straordinaria". Sarebbe bastato "un minuto", disse Putin, secondo quanto riportato da Johnson. La telefonata, risalente al mese di febbraio scorso, fu "molto lunga" e servì a Johnson per avvertire chiaramente l'interlocutore che la guerra sarebbe stata una "catastrofe totale". I dettagli della conversazione vengono rivelati in un documentario della Bbc, che esamina le relazioni tra Putin e i leader mondiali. Johnson avvertì Putin che l'invasione dell'Ucraina avrebbe comportato sanzioni occidentali e più truppe Nato ai confini della Russia.