Ucraina-Russia, ultime news sulla guerra

Raid con droni kamikaze su Odessa, accordo Varsavia-Kiev per transito grano in Polonia

Ultime news sulla guerra Ucraina-Russia. Le forze armate russe hanno utilizzato i cosiddetti droni kamikaze Shahed-136 per colpire durante la notte la regione meridionale di Odessa, in Ucraina, causando un incendio in una struttura. Lo ha detto il capo del comando militare della regione di Odessa, Yuri Kruk. Al momento non sono state segnalate vittime. I vigili del fuoco stavano lavorando per spegnere le fiamme.

Intanto Polonia e Ucraina hanno raggiunto un accordo sull'importazione del grano e di altri prodotti agricoli ucraini.