Circondata Bakhmut, due statunitensi arrestati per aver esportato tecnologia in Russia

Ucraina-Russia, ultime news sulla guerra. La città di Bkhmut è praticamente circondata. Le forze russe hanno fatto saltare in aria durante la notte un ponte chiave che collegava la città assediata di Bakhmut al vicino villaggio di Khromove. Il ponte è anche la principale via di collegamento da Bakhmut alla città di Chasiv Yar, dove i militari ucraini possono ancora accedere attraverso strade sterrate e campi.

Le autorità statunitensi hanno riferito di aver arrestato due uomini accusati di esportare illegalmente tecnologia in Russia, eludendo le leggi sull'esportazione imposte in seguito all'invasione russa dell'Ucraina. Il Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti ha affermato che gli uomini hanno fornito apparecchiature aeronautiche a società russe e servizi di riparazione per apparecchiature utilizzate su aerei di fabbricazione russa.