Ucraina-Russia, Usa a Cina: "Se sostegno a Putin conseguenze"

Guerra Ucraina-Russia, gli Stati Uniti avvertono la Cina: se Pechino darà aiuto a Mosca, ci saranno conseguenze. "Se la Cina fornirà aiuto e sostegno alla Russia nella sua invasione ci saranno significative conseguenze", ha detto Jake Sullivan, consigliere per la sicurezza nazionale Usa, nell'incontro con Yang Jeichi, 'responsabile della politica estera del Partito comunista cinese, durante il loro incontro di oggi a Roma.

"Ci sono una serie di strumenti a nostra disposizione in coordinamento con i nostri alleati" ha detto la portavoce della Casa Bianca, Jen Psaki, durante il briefing, rispondendo ad alcune domande sul tipo di conseguenze per la Cina in caso di aiuti alla Russia, sottolineando che Pechino "deve fare una scelta" e ricordando che i "Paesi del G7 rappresentano oltre il 50% dell'economia mondiale".

"Non vediamo a questo momento nessun segnale che il presidente Putin stia fermando l'attacco ed avviando la de-escalation" ha detto, sottolineando che gli Stati Uniti continuano a sostenere "la partecipazione degli ucraini ai negoziati" con i russi. E che continuano a fornire a Kiev "gli aiuti militari che crediamo rafforzino la loro posizione in questi colloqui".

"dirette e molto chiare preoccupazioni" di Washington riguardo al possibile "sostegno di Pechino alla Russia" e alla sua invasione dell'Ucraina sono state espresse dal portavoce del dipartimento di Stato, Ned Price.

"Il consigliere per la Sicurezza nazionale e la nostra delegazione hanno sollevato in modo diretto e molto chiaro le nostre preoccupazioni riguardo al sostegno da parte della Cina alla Russia a fronte dell'invasione - ha detto il portavoce del dipartimento - e le implicazioni che qualsiasi sostegno di questo genere avrebbe per le relazioni della Cina non solo con noi ma con tutto il mondo, compresi i nostri alleati e partner in Europa e nell'Indo-Pacifico".