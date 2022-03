Ucraina-Russia, Usa inviano altri 500 militari in Europa

La Russia "sta cercando di reclutare siriani" per combattere in Ucraina. Lo ha confermato una fonte autorevole del Pentagono, in un briefing con i giornalisti, dopo che il Wall Street Journal aveva anticipato la notizia nella sua edizione di oggi. Non è chiaro tuttavia se i 'foreign fighters' siano già sul teatro di guerra, ha precisato.

Gli Stati Uniti inviano altri 500 militari in Europa, in Polonia, Romania, Germania e Grecia, ha reso noto un alto funzionario del Pentagono. Fra i loro compiti, quello di sostenere gli sforzi di proteggere lo spazio aereo della Nato.

Fonti del Pentagono hanno reso noto che la Russia ha impegnato "quasi il 100%" delle forze di combattimento che aveva dispiegato nei mesi scorsi sul confine dell'Ucraina e in Bielorussia. Le fonti aggiungono che la Russia ha finora lanciato oltre 625 missili, secondo quanto riporta la Cnn.

Le fonti militari americane affermano poi che i russi non hanno ancora il dominio del cielo, con l'Ucraina che continua ad avere "la maggioranza dei suoi aerei" a disposizione come anche i missili terra aria per difendere il proprio spazio aereo.