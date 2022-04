Ucraina-Russia, Usa: "Mandiamo altre armi a Kiev"

Guerra Ucraina-Russia, gli Stati Uniti d'America sono "concentrati sull'aiutare gli ucraini a difendere il loro territorio e a riconquistare terreno". Per questo, "stiamo guardando a sistemi d'arma di alleati e partner che gli ucraini già sanno come utilizzare. Un buon esempio è il sistema di difesa aerea S-300 che la Slovacchia ha mandato questa settimana. E lo hanno mandato perché gli Usa forniranno una batteria di missili Patriot per rimpiazzarlo". Lo dice il consigliere per la Sicurezza nazionale Usa Jake Sullivan, oggi in un'intervista alla Cbs.

"Molto di quello che stiamo facendo - continua Sullivan - è far sì che i nostri alleati e partner che hanno questo tipo di armi, più adatte all'esercito ucraino, le consegnino" a Kiev. Il capo di Stato maggiore dell'esercito americano, Mark Alexander Milley, "ed io abbiamo passato due ore al telefono con il comandante delle forze armate ucraine e con il primo consigliere di Volodymyr Zelensky, esaminando ogni singola richiesta. Abbiamo esaminato le priorità e stilato un piano per come consegnare loro armi, o dalle nostre scorte o da quelle dei nostri alleati e partner".

"E' quello che stiamo facendo - prosegue - alcune sono state consegnate, alcune sono in corso di consegna e per alcune stiamo ancora lavorando alla fonte. Questo è il tipo di sforzo che gli Usa stanno mettendo in questo lavoro, non solo per conto nostro, ma alla guida di una coalizione di Paesi per consegnare armi agli ucraini". Sul piano economico, ricorda Sullivan, lo stesso Vladimir Putin "ha ammesso i danni inflitti" dalle sanzioni alla Russia e "continueremo a colpire Mosca, per imporle costi. E credo che, più questi costi aumenteranno, più migliorerà la posizione dell'Ucraina al tavolo negoziale e più diventerà probabile l'esito di questa guerra che Kiev desidera", conclude.