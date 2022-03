Ucraina-Russia, Xi a Biden: "Guerra non fa interesse di nessuno"

Colloquio, oggi, tra il leader cinese Xi Jinping e il presidente americano Joe Biden. Lo riporta il Global Times, precisando che l' "incontro virtuale" - il primo tra i due dall'inizio dell'invasione russa dell'Ucraina - è cominciato come previsto alle 21 ora di Pechino, le 14 in Italia. "In quanto membri permanenti del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite e delle due maggiori economie, Cina e Stati Uniti non dovrebbero solo guidare le relazioni bilaterali perché si sviluppino lungo la strada giusta, ma anche assumersi la responsabilità internazionale di mantenere la pace globale", ha detto il presidente cinese a Biden, secondo quanto riferisce il "Global Times".

"La situazione in Ucraina - ha continuato Xi Jinping - ha dimostrato ancora una volta che i Paesi non possono ingaggiare scontri militari" perché lo scontro "non fa l'interesse di nessuno" mentre "la pace e la sicurezza sono quello che la comunità internazionale dovrebbero coltivare".