Ucraina-Russia, Macron e Putin: "Lavorare per cessate il fuoco"

Crisi tra Russia e Ucraina, il presidente francese Emmanuel Macron e l'omologo russo Vladimir Putin hanno condiviso, nel colloquio telefonico di oggi, l'impegno a ''lavorare intensamente'' per raggiungere un cessate il fuoco. Lo ha reso noto l'Eliseo spiegando che i due leader hanno parlato della necessità di ''un intenso lavoro'' per consentire che ''nelle prossime ore'' si tenga una riunione del gruppo di contatto trilaterale.

Inoltre hanno condiviso che occorre "dare priorità a una soluzione diplomatica all'attuale crisi'' ed è necessario ''fare tutto il possibile per raggiungerla". In quest'ottica "nei prossimi giorni e settimane sarà svolto un intenso lavoro diplomatico".

''I due capi di Stato si sono impegnati in modo fermo a intraprendere tutte le azioni utili per evitare l'escalation, ridurre i rischi e tutelare la pace", ha concluso la nota dell'Eliseo.

PUTIN - Il presidente Vladimir Putin, nel corso del colloquio telefonico con il presidente francese Emmanuel Macron, ha espresso "seria preoccupazione per il forte deterioramento della situazione sulla linea di contatto nel Donbass". E' quanto si legge in una nota del Cremlino, secondo cui Putin ritiene che "la ragione dell'escalation sono le provocazioni delle forze di sicurezza ucraine".

Putin, nel colloquio telefonico con Macron, "ha attirato l'attenzione sugli sforzi in corso dei Paesi della Nato di riempire l'Ucraina di armi moderne e munizioni, spingendo così Kiev verso una soluzione militare al cosiddetto problema del Donbass" si legge nella nota del Cremlino, secondo cui, "come conseguenza, i civili delle 'Repubbliche popolari' di Donetsk e Lugansk soffrono, e sono costretti a scappare verso la Russia per sfuggire all'intensificazione dei bombardamenti".

ZELENSKY - "Ho informato Emmanuel Macron sulla situazione attuale e sui nuovi provocatori bombardamenti" ha scritto su Twitter il presidente ucraino Volodymyr Zelensky, dopo il colloquio telefonico con il presidente francese.

"Noi siamo a favore di un'intensificazione del processo di pace, sosteniamo l'immediata convocazione del Gruppo di contatto trilaterale (Ucraina, Russia e Osce, ndr) e l'immediata introduzione di un cessate il fuoco" nell'est, ha scritto Zelensky.

Il colloquio, spiega l'Eliseo, è durato mezz'ora. La telefonata segue quella che Macron ha avuto con il presidente russo Vladimir Putin e che è durata un'ora e 45 minuti, spiega sempre l'Eliseo.

Il presidente francese Emmanuel Macron ha elogiato la ''freddezza'' del suo omologo ucraino Volodymyr Zelensky e la sua ''determinazione a evitare l'escalation'' durante il colloquio telefonico avuto oggi, riporta l'Eliseo in una nota, aggiungendo che il presidente ucraino ha confermato l'intenzione di non reagire alle provocazioni russe e di rispettare il cessate il fuoco. "Gli europei e gli alleati della Nato continuano a seguire da vicino gli sviluppi e a coordinare i necessari mezzi di pressione e deterrenza", si legge nella nota dell'Eliseo.