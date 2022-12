Ucraina, Meloni invita Zelensky a Roma: "Presto sarò a Kiev"

Conversazione telefonica tra il presidente del Consiglio Giorgia Meloni e il Presidente dell’Ucraina Volodymyr Zelensky. Il cordiale colloquio ha fatto seguito alla conversazione telefonica che Meloni e Zelensky avevano avuto il 28 ottobre. Meloni ha rinnovato il pieno sostegno del Governo italiano a Kiev in ambito politico, militare, economico e umanitario, nel ripristino delle infrastrutture energetiche e nella futura ricostruzione dell’Ucraina. Meloni ha ribadito il massimo impegno dell'Italia per ogni azione utile per arrivare ad una pace giusta per la Nazione ucraina. Lo si apprende da Palazzo Chigi. Nella conversazione, la premier italiana "ha confermato la sua intenzione di recarsi a Kiev e ha invitato il Presidente Zelensky a venire in visita a Roma".

Meloni, ha scritto quindi il leader ucraino su Twitter dopo il colloquio, lo ha ''informato che si sta valutando la questione della fornitura di sistemi di difesa aerea a protezione dei cieli ucraini''. Zelensky ha poi detto di aver parlato con Meloni del piano di pace elaborato per la fine del conflitto in Ucraina. Il presidente ucraino ha quindi ''ringraziato per la solidarietà e il sostegno globale all'Ucraina'', dicendo di aver ''lodato lo stanziamento da parte del governo italiano di ulteriori 10 milioni di euro in aiuti''.