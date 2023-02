Ucraina-Russia, Zelensky: "Per noi la situazione sul campo si complica"

La situazione in prima linea in Ucraina è difficile, ha dichiarato il presidente Volodymyr Zelensky, anche se è fiducioso che Kiev uscirà vittoriosa, anche grazie agli aiuti militari occidentali, dalla guerra iniziata dalla Russia quasi un anno fa. "Il nemico continua a inviare nuove forze per sfondare le nostre difese. Ora è molto difficile a Bakhmut, a Vuhledar e verso Lyman", ha detto Zelensky. Ma ritiene che la "fermezza" degli ucraini alla fine avrà la meglio, impedendo i piani di conquista russi, ha detto.

L'esercito russo ha dichiarato in precedenza di aver cacciato le forze ucraine dal villaggio di Dvoritshne, nella regione di Kharkiv, nell'Ucraina nord-orientale. "In direzione di Kupyansk, il nemico è stato allontanato dal margine occidentale del villaggio di Dvoritshne, nella regione di Kharkiv", ha dichiarato il portavoce del ministero della Difesa russo Igor Konashenkov. L'informazione non può essere verificata in modo indipendente.

In mezzo ai duri combattimenti, Zelensky ha ripetutamente invitato gli alleati dell'Ucraina a inviare armi più pesanti per respingere gli attacchi russi. Sabato ha accolto con favore l'inizio dell'addestramento dei soldati ucraini all'uso dei carri armati britannici Challenger 2. "Questo è un buon veicolo e sarà usato per combattere gli attacchi russi", ha detto il presidente ucraino, ringraziando la Gran Bretagna nel suo discorso video notturno. L'addestramento è iniziato questa settimana, secondo il primo ministro britannico Rishi Sunak, e il ministero della Difesa ha twittato le foto dell'istruzione iniziale di guida presso una struttura militare.

Nel frattempo, si teme che Berlino stia ancora aspettando i partner per fornire all'Ucraina i carri armati Leopard, dopo che la Germania si era impegnata a farlo insieme ai partner. Mentre alcuni Paesi hanno annunciato l'intenzione di fornire il vecchio Leopard modello 2A4, pochi si sono offerti di fornire i carri armati più recenti del tipo 2A6, secondo gli ambienti governativi di Berlino.

Il primo ministro portoghese António Costa ha promesso una consegna, ma ha lasciato aperto il numero esatto. Il suo Paese è attualmente in contatto con la Germania per la revisione dei carri armati Leopard, ha riferito l'agenzia di stampa statale portoghese Lusa.

La Polonia, invece, ha già iniziato la formazione del personale ucraino per l'utilizzo dei carri armati Leopard 2 di fabbricazione tedesca, secondo quanto riferito dai media al ministro della Difesa Mariusz Blaszczak, in risposta a quanto riportato dalla Germania.

Zelensky ha inoltre accolto con favore il fatto che Russia e Ucraina abbiano effettuato uno scambio di prigionieri, affermando che 1.762 cittadini ucraini sono stati liberati dall'inizio della guerra e promettendo che Kiev sta lavorando per garantire la liberazione di tutti gli ucraini. Russia e Ucraina ieri hanno completato il più grande scambio di prigionieri in termini numerici dall'inizio dell'anno, secondo Mosca. "Nel corso di un difficile processo di negoziazione, 63 militari russi sono stati ripresi dal territorio controllato dal regime di Kiev", ha annunciato il ministero della Difesa russo sul suo canale Telegram. L'Ucraina ha poi confermato lo scambio e la restituzione di 116 prigionieri. Tra i rilasciati vi sono alcuni prigionieri di "categoria sensibile", il cui rilascio è stato organizzato dagli Emirati Arabi Uniti, si legge nel comunicato, senza fornire ulteriori dettagli.

Il capo dell'ufficio presidenziale di Kiev, Andriy Yermak, ha dichiarato che sono stati rilasciati 114 soldati e sergenti ucraini e due ufficiali. La maggior parte ha prestato servizio nelle forze armate, ma alcuni appartenevano alla Guardia nazionale, alla polizia, alle guardie di frontiera e, secondo quanto riferito, alla Forza di Difesa civile. Secondo Yermak, gli ucraini erano stati imprigionati a Mariupol, Kherson e Bakhmut.

All'inizio della settimana, il presidente russo Vladimir Putin ha emanato un decreto che concede ai governatori la possibilità di dichiarare un'allerta terrorismo per un periodo di tempo illimitato. Livelli di allerta più elevati consentono ai funzionari di limitare le libertà pubbliche, ad esempio imponendo il coprifuoco o il controllo di veicoli e personale.