Ucraina, Rutte visita Irpin e Bucha

Visita in Ucraina per il primo ministro olandese, Mark Rutte, in quello che è il suo primo viaggio ufficiale nel Paese dallo scoppio del conflitto. Come riporta il capo dell'amministrazione militare regionale di Kiev, Oleksiy Kuleba, il primo ministro ha visitato alcuni dei luoghi intorno alla capitale diventati tragicamente noti a causa degli orrori della guerra, in particolare Borodianka, Bucha ed Irpin. Volodymyr Zelensky ha ricevuto il primo ministro olandese nel complesso della presidenza ucraina a Kiev.