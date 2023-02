Ucraina, saltano bilaterali: leader Ue incontrano Zelensky a gruppi

Secondo fonti Ue, il Consiglio ha previsto di procedere in questo modo per ragioni di tempo

La presidente del Consiglio Giorgia Meloni incontrerà Volodymyr Zelensky non in bilaterale, ma nell'ambito di incontri a gruppi tra i leader e il presidente ucraino, insieme allo spagnolo Pedro Sanchez, al polacco Mateusz Morawiecki, all'olandese Mark Rutte, allo svedese Ulf Kristersson e al presidente rumeno Klaus Johannis. Secondo fonti Ue, il Consiglio ha previsto di procedere in questo modo per ragioni di tempo: escludendo Emmanuel Macron e Olaf Scholz che hanno già parlato direttamente con Zelensky ieri sera all'Eliseo, restano altri 25 leader.