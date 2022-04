Ucraina, Salvini: "Più armiamo una parte più la pace si allontana"

Il leader della Lega: "Non basta spegnere il condizionatore per fermare la guerra"

"Più armiamo una parte più la pace si allontana. Spero che il mese di maggio che è il mese della Madonna porti la pace". Lo dice Matteo Salvini, rispondendo a chi gli domanda della posizione della Lega sull'invio di armi in Ucraina. "Il problema - spiega - è quello di salvare vite e di salvare il lavoro in Italia, i tedeschi pensano al loro interesse, Macron ai francesi, Biden fa le sue battaglie a migliaia di chilometri di distanza, quelli che ci rimettono siamo noi".

"La pace prima di tutto - sottolinea ancora il leader della Lega incontrando i giornalisti - temo che non basti spegnere il condizionatore per fermare la guerra". "Io ho chiesto un tavolo per la pace con gli altri leader - ricorda - Credo che in settimana prossima si riesca a farlo".

Poi, parlando del conflitto in Ucraina a 'Dritto e rovescio' su Rete4, osserva: "Alcune parole del presidente Biden o di alcuni leader occidentali sicuramente non aiutano a distendere il clima. Basta un bottone sbagliato al momento sbagliato contro l'aereo sbagliato e rischia di esplodere tutto".

"Sto lavorando per la pace - ribadisce - continuando a rifornire di armi l'una o l'altra parte rischiamo di lasciare ai nostri figli un mondo nella devastazione. Se la risposta è armi, conflitto, scontro e alzare i toni, non ne usciamo più".

"Bisogna stare molto attenti, bisogna stare dalla parte dell'Occidente e della democrazia facendo tutto il possibile per evitare che la guerra si espanda, non rispondendo alle bombe con altre bombe - dice Salvini - Ci sono migliaia di testate nucleari che rischiano di distruggere questo pianeta. Bisogna costringere tutti ad arrivare alla pace". E "non bisogna scherzare col fuoco perché la terza guerra mondiale rischia di essere alle porte", insiste l'ex ministro dell'Interno. "Usare toni esagerati, come anche qualche leader in Occidente sta facendo, allontana la pace".