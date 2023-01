Ucraina, Salvini: "Zelensky e Putin prima o poi devono parlarsi"

"Abbiamo sempre sostenuto la difesa dell'Ucraina aggredita, è quello che stiamo continuando a fare in Europa e in Italia, né più né meno. Poi penso che prima si apre un tavolo di pace meglio è, e che prima o poi si debbano parlare Zelensky e Putin. Giorgia Meloni per la pace sta facendo il massimo, anche restituendo centralità dell'Italia sullo scenario Mediterraneo, in particolare sul piano energetico". Così il ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti Matteo Salvini (Lega), ospite di Lilli Gruber a Otto e mezzo su La7.