Ucraina, Sami (Unhcr): "Siamo in piena crisi umanitaria nel cuore dell'Europa"

"Siamo in piena crisi umanitaria nel cuore dell'Europa". E' quanto afferma all'Adnkronos Carlotta Sami, portavoce per l'Italia dell'Unhcr, l'Agenzia dell'Onu per i rifugiati, intervendo sulla situazione in Ucraina. "Sono centinaia di migliaia le persone in fuga dall'Ucraina - dichiara Sami - la situazione si evolve di ora in ora nel territorio dove le violenze, gli interventi militari, continuano. Di conseguenza, è difficile anche monitorare in modo puntuale". Secondo le stime, "sono 4 milioni i civili che potrebbero fuggire dall'Ucraina verso altri paesi". Fuori dal Paese, a ieri, erano "già oltre 115.000 le persone che hanno lasciato la propria casa. Prevalentemente hanno riparato in Polonia e Moldavia (qui già 20.000). Entrambi i Paesi hanno lasciato i confini aperti e hanno predisposto modalità di accoglienza. Come anche tutti gli altri paesi confinanti. E per questo siamo molto grati".

"L'Italia - aggiunge la portavoce Unhcr - ha una lunga tradizione di accoglienza: nel nostro paese vivono circa 230.000 di persone di nazionalità ucraina e siamo molto fiduciosi che verrano sostenute anche nel momento in cui vogliano ricongiungersi con i propri familiari".

Unhcr è presente in Ucraina dal 1994, a cominciare dal 2014 ha potenziato le operazioni a fronte di una crescita di bisogni umanitari di circa 3 milioni di persone. "La nostra operazione fino a pochi giorni fa era finanziata solo per il 9%. L'appello è a sostenerci: è possibile andare sul nostro sito Unhcr.it e donare per aiutarci". I piani di assistenza di Unhcr sono pronti da settimane. "Saranno messi in piedi a pieno regime - evidenzia Sami - se verranno mantenute le condizioni di sicurezza, in particolare se non saranno colpite le infrastrutture, la strade, i ponti, le vie di accesso e i civili stessi. Abbiamo predisposto e messo in stoccaggio tutto quello che può servire per dare riparo: indumenti, coperte, medicinali, alimenti. Ma vi sono anche altri strumenti di aiuto: la distribuzione di denaro per permettere di sopravvivere ai rifugiati".

(di Sibilla Bertollini)