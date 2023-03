Ucraina, Schiff lancia manifestazione per Kiev nella sua Mira

Un'iniziativa per la pace in Ucraina, per far capire la tragedia della guerra ma anche un'occasione per trasmettere la bellezza della cultura ucraina, il senso di amore per il proprio Paese e l'unità del popolo ucraino. Giulia Schiff, l'ex allieva ufficiale dell'Aeronautica militare partita per l'Ucraina fin dall'inizio dell'invasione russa, spiega così all'Adnkronos cosa l'ha spinta a promuovere, con l'organizzazione 'CloudWalker.fund' da lei fondata, una manifestazione sabato 25 marzo, dalle ore 15 alle 17 in piazza Nove Martini a Mira, suo paese natale.

"Avrei potuto organizzare questa manifestazione a Roma o Milano, ma ho scelto Mira per dimostrare che mi sono trasferita in Ucraina ma non ho dimenticato le mie origini, la mia terra. Raccoglieremo aiuti umanitari in loco per i civili sul fronte di Kherson con il supporto dell'associazione di promozione sociale ‘La rondine'", sottolinea Schiff, rientrata in Italia nei giorni scorsi per l'udienza del processo di Latina che la vede parte civile dopo che denunciò di essere stata vittima di nonnismo nel 'battesimo del volo', ma dall'inizio dell'invasione russa trasferitasi in Ucraina. Lì, dopo essersi arruolata come volontaria alla Legione Internazionale dell'intelligence ucraina, poi nel team Masada con l’esercito di Kiev e successivamente nelle Forze Speciali della Legione Internazionale, ha smesso di combattere per dedicarsi, insieme a Victor, che sposerà in Italia a Maggio, a missioni umanitarie e beneficenza.

"La manifestazione di Mira ha ottenuto il patrocinio del Comune - spiega Schiff - Il tema è la guerra, che non piace a nessuno tantomeno agli ucraini, costretti a subirla a causa di un’aggressione ingiustificabile".

"Durante l'iniziativa ci sarà una sorta di spettacolo per offrire una rappresentazione visiva della guerra che speriamo aiuti a comprendere ciò che vivono tutti giorni gli ucraini", anticipa. Sarà dato spazio a musica, poesia, arte: "Non vogliamo trasmettere l'agonia della guerra, ma la loro forza e coraggio e la bellezza della cultura ucraina. Profughi e personale dell'associazione Malve di Ucraina interverranno, reciteranno poesie e sarà esposto l'arazzo per l'Ucraina realizzato dall'artista ed attivista Sebastiano Furlotti".

Il giorno dopo la manifestazione Schiff ripartirà per Dnipro: "Lì il nostro lavoro continua in concreto portando in prima linea beni di prima necessità che ci arrivano dall'Ucraina e dall'estero per i più bisognosi e gli amici e colleghi al fronte". Tra i progetti anche quello di "aprire un centro di riabilitazione a Dnipro, un orfanotrofio e realizzare con un pulmino-ospedale, una sorta di clinica mobile", conclude Schiff.