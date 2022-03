Ucraina, Schintu (Cri): "Cinque ambulanze in partenza, poi cibi precotti''

Cinque ambulanze saranno donate nei prossimi giorni dalla Croce rossa italiana a quella Ucraina. "Domani invieremo le prime due. La terza partirà la prossima settimana. Poi le altre due", annuncia all’Adnkronos Ignazio Schintu, responsabile operazioni, emergenze e soccorsi della Croce rossa italiana che guardando alla situazione in Ucraina commenta: "C’è un momento di attesa ma anche di costante richiesta di aiuto. Se fino a qualche giorno fa, ci domandavano pasta, adesso hanno bisogno di cibo auto-riscaldante, dunque pasti precotti. I colleghi hanno difficoltà a cucinare: mancano gas, acqua, corrente elettrica, gasolio per i gruppi elettrogeni".

Qual è l’appello al pubblico? "Meglio mandare un centesimo che altro. Noi siamo in costante contatto, inviamo una media di sei tir a settimana con una media di 32 bancali di materiale per tir rispondendo alle loro specifiche richieste. Per quanto riguarda il cibo precotto parliamo di circa 60mila euro di materiale, per produrre 32 bancali che abbiamo ordinato da una azienda umbra". E i medicinali? "La raccolta nazionale gestita da circa 640 comitati e’ sempre attiva". Ed a breve sarà conclusa l’operazione hub in Romania: "oggi dovrebbero avere concluso il contratto per la cessione del terreno. Quindi per la messa a punto occorreranno una decina di giorni. Partirà entro metà aprile", conclude.