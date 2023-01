Ucraina, Scholz: "Parlerò con Putin, tocca a lui mettere fine a guerra"

Il cancelliere tedesco Olaf Scholz è pronto a parlare nuovamente con il presidente russo Vladimir Putin per mettere fine alla guerra in Ucraina. "Parlerò nuovamente al telefono con Putin, perché è necessario parlare gli uni con gli altri", ha detto in una intervista al quotidiano Tagesspiegel.

Tuttavia Scholz ha ribadito che la pace è nelle mani di Putin. "Sta a Putin ritirare le sue truppe dall'Ucraina e mettere fine a questa guerra terribile e insensata che è già costata centinaia di migliaia di vite", ha aggiunto.