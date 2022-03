Ucraina: Simona Marchini, 'Zelensky smetta di fare l'eroe in mimetica, si sieda ad un tavolo'**

"La guerra tra la Russia e l'Ucraina la stanno pagando soprattutto i civili, le donne, i bambini. Non giustifico moralmente Putin ma cerco di capire perchè accadono le cose. Vorrei vedere l'attore- presidente Zelensky seduto ad un tavolo a ragionare, invece di fare l'eroe in tuta mimetica. La mia speranza che finalmente vinca, anche da parte ucraina, il buon senso. Bisogna cedere, da una parte e dall'altra. Se non avviene questo non usciremo dal conflitto". E' quanto ha dichiarato all'Adnkronos l'attrice e regista Simona Marchini.