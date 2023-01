Ucraina, sindaco Kherson: "Convinta che entro l'anno l'intero territorio sarà liberato"

Il sindaco di Kherson, Halyna Luhova, si racconta, in un’intervista pubblicata oggi sul quotidiano La Ragione al videoreporter Francesco Maviglia, entrato in città con minore difficoltà rispetto all’inizio della guerra. Se un tempo i controlli sugli stranieri erano serrati e minuziosi, oggi l’ingresso è più agevole: è forte la sicurezza di un Paese che intravede, a tratti, la luce in fondo al tunnel. Luhova vuole parlare subito della sua città, dove ancora oggi, a due mesi dalla liberazione avvenuta in novembre, una pioggia di missili e bombe cade sui civili che ogni giorno lottano per la sopravvivenza e la libertà.

"Sono proprio loro – inizia a raccontare su La Ragione il sindaco – le persone coraggiose che riparano tutto, dai cavi elettrici alle forniture idriche. Adesso va meglio: il 90% della popolazione ha l’approvvigionamento idrico, il 70% il riscaldamento e l’80% l’elettricità. All’inizio, però, è stato semplicemente orribile». L’armata di Putin, intanto, resta approssimativa e brutale e finisce per colpire soprattutto i civili. «Donne, uomini, persone anziane che tentano di vendere prodotti al mercato per sfuggire alla povertà». L’obiettivo dell’invasore – spiega – resta quello di «costringere quelli che riescono a catturare a dichiararsi partigiani o a fare i nomi di chi conoscono: veterani di operazioni contro i russi o militari dell’esercito ucraino. Li obbligano a parlare per filmarli, torturandoli indipendentemente dalle risposte".

Per un italiano la parola “partigiani” ha un valore enorme. Le chiediamo cosa significhi esserlo oggi in terra ucraina: "Grazie a loro Kherson è sopravvissuta. Sono stati gli occhi e le orecchie dell’esercito, gli attivisti della striscia/nastro gialla. Veniva piazzata ovunque, sotto gli occhi dei russi, per dire: “Kherson è viva, Kherson è ucraina, noi crediamo nell’esercito ucraino”". "Siamo grati agli Usa e a tutti i Paesi che aiutano la nostra nazione a sopravvivere . continua - Che le eventuali, nuove armi in arrivo siano importanti dal punto di vista strategico spetta dirlo ai militari". Nel frattempo aggiunge: "Stiamo aspettando la liberazione della costa sinistra del fiume Dnper. Preghiamo ogni giorno affinché questo avvenga nel più breve tempo possibile. Sono convinta che entro l’anno l’intero territorio ucraino sarà liberato".