Crisi Ucraina-Russia, Sisci: "Putin spalle al muro, rischio attacco'

Vladimir Putin "si sente effettivamente con le spalle al muro" e "sicuramente se si ritirasse sarebbero uno smacco, quindi potrebbe anche prendersi il rischio di un attacco, forse non un'invasione, che registri un punto" consenta di "dichiarare vittoria" per "poi riprendere le trattative". Il sinologo Francesco Sisci parla così all'Adnkronos nel mezzo della crisi ucraina, sottolineando come "sarebbe una mossa pericolosa", ma "forse potrebbe essere politicamente utile a guadagnare del tempo".

Secondo Sisci, "Putin può teoricamente desistere da un attacco con due condizioni: se ha qualcosa da rivendersi internamente e se per lui il rischio di un attacco diventa enorme". Ma "non sappiamo come Putin fa questi calcoli".

"Nel medio termine - prosegue - i rischi possono essere molto importanti per il governo di Putin". Sisci insiste su "riflessi imponderabili all'interno", di quella che "potrebbe essere l'inizio di una ridefinizione della stessa Russia, del potere di Putin".

"Certamente - dice - la speranza di Putin era di condizionare la politica interna ucraina e l'Ucraina certamente vive in queste settimane sul filo del rasoio". Sisci parla della "moneta debole", della "grandissima inflazione", dell'economia "a pezzi" e aggiunge: "Proprio perché l'Ucraina ha questi rischi così grandi è quella che potrebbe alla fine pensare di guadagnare di più in questa situazione".

Intanto, ribadisce, "questo sta cambiando tutte le dinamiche europee" perché l'Europa che "per 30 anni aveva cercato di trovare accomodamento con la Russia di Putin, oggi vede che questi accomodamenti sono impossibili e che tutto va ripensato". E, rimarca, "il rapporto transatlantico che era una cosa superficiale, quasi accessoria, quasi un'eredità del passato, oggi si va rafforzando di giorno in giorno", mentre "l'America è stata riportata pesantemente in Europa" e "la Nato è stata resuscitata". L'Italia, conclude, "è in ritardo e questi ritardi possono costare tanto perché si sommano poi a carenze strutturali di ogni altra natura".