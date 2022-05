Ucraina, soldati su bici elettriche. Silenziose, veloci e invisibili a sensori termici

Silenziose, veloci e invisibili ai sensori termici. Le bici elettriche si stanno rivelando molto utili per l'esercito ucraino, che le usa in missioni di ricognizione, sminamento e consegna di medicinali. In alcuni casi sono state usate anche dai cecchini per colpire le truppe russe.

Tutto è nato dall'intuizione di una società ucraina produttrice, la Eleek, che ha regalato alcuni bici elettriche all'esercito dopo l'attacco del 24 febbraio. Presto sono risultate evidenti le potenzialità ed è iniziata una produzione su vasta scala per uso militare: i nuovi modelli da guerra, in verde mimetico con una piccola bandiera ucraina sul retro, sono dotati di ruote spesse per i percorsi fuori strada e nei boschi. Più leggeri di una moto, possono raggiungere quasi 90 km/h. Sono silenziosi e i loro piccoli motori elettrici non vengono rilevati dai sistemi termici usati dai russi per individuare gli obiettivi.

Il manager di Eleek, Roman Kulchytskyi, ha raccontato al Washington Post di aver pensato alle modifiche mentre si nascondeva in un rifugio anti bombardamenti. Per l'alimentazione dei motori elettrici ha usato delle power bank con batterie al litio di cui aveva uno stock, poi ha lanciato una campagna social per ricavare pezzi mancanti dalle sigarette elettroniche donate dal pubblico. Il modello da guerra è ora dotato di un sistema di controllo delle batterie e di una presa da 220 volt per dispositivi elettronici collegati a Internet con la rete satellitare Starlink, fornita da Elon Musk.

Bici elettriche sono state donate all'esercito ucraino anche dalla società californiana Delfast. Il fondatore, Daniel Tonkopi, lo ha raccontato su Facebook allegando foto di bici che trasportano armi anti tank. Militari ucraini gli hanno detto di voler usare le bici elettriche per agguati contro mezzi corazzati. Gli ucraini non sono i soli ad aver pensato ad un uso militare delle bici elettriche. Il loro utilizzato viene attualmente testato e valutato dalle forze armate in Nuova Zelanda, Australia e Norvegia.