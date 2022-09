Ucraina: stampa indiana, 'negli Usa plauso per strigliata Modi a Putin'

La stampa indiana oggi sottolinea come negli Stati Uniti si stia apprezzando il premier Narenda Modi per aver detto a Vladimir Putin, durante l'incontro tra i due leader a Sarmarcanda, che ora non è il momento per la guerra in Ucraina

L'Indian Express rilancia infatti i commenti dei principali quotidiani americani, come il Washington Post che parla di "una sbalorditiva strigliata pubblica" del premier indiano al presidente russo al quale ha detto che "oggi non è un'era per la guerra, e io ho parlato di questo con te nei colloqui telefonici".

Anche il New York Times sottolinea l'importanza e la forza della parole di Modi, soprattutto perché "il tono dell'incontro è stato amichevole, con entrambi i leader che hanno fatto riferimento alla loro lunga storia comune".

Il Times of India poi sottolinea come durante l'incontro, ai margine del summit della Shanghai Cooperation Organisation, abbia "fatto pressioni su Putin per mettere fine al conflitto in Ucraina" e ricorda che questo era il primo incontro di persona tra i due leader dall'inizio della guerra.

Ed infine registra come, dopo le dichiarazioni di Modi, il segretario di Stato Usa, Antony Blinken abbia detto che "quello che sentiamo dalla Cina, dall'India riflette le preoccupazioni che vi sono in tutto il mondo per gli effetti dell'aggressione della Russia in Ucraina non solo per il popolo ucraino, per quanto sia devastante, ma per Paesi e popoli di tutto il pianeta".