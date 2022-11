Ucraina, Stoltenberg: "Putin usa l'inverno come arma di guerra"

Il presidente russo Vladimir ''Putin sta cercando di usare l'inverno come un'arma di guerra'' in Ucraina e questo ''è orribile''. Lo ha detto il Segretario generale della Nato Jens Stoltenberg nel corso di una conferenza stampa a Bucarest, commentando gli attacchi russi sulle infrastrutture energetiche in Ucraina. "La Nato continuerà a stare al fianco dell'Ucraina per il tempo necessario" nella guerra con la Russia. "Il presidente Putin sta fallendo in Ucraina. E risponde con ancora maggiore brutalità. Con ondate di attacchi missilistici sulle città e le infrastrutture civili. Privando gli ucraini di riscaldamento, corrente, cibo. Un orribile inizio di inverno per l'Ucraina".

Se tutti "paghiamo un prezzo" per l'aggressione russa, il nostro è in denaro, "mentre gli ucraini pagano con il sangue", ha poi sottolineato. "Se lasciamo che Putin vinca, tutti noi pagheremo un prezzo molto più alto, per molti anni a venire. Se Putin o altri leader autoritari vedono che la forza viene ricompensata, torneranno ad usarla per raggiungere i loro obiettivi. Questo renderebbe il mondo più pericoloso e tutti noi più vulnerabili. Quindi sostenere l'Ucraina rientra nei nostri interessi di sicurezza".