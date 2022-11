Ucraina, Stoltenberg: "Sosterremo Kiev fino alla fine"

La Nato "continuerà a stare a fianco dell'Ucraina per tutto il tempo necessario. Non arretreremo". Lo assicura il segretario generale Jens Stoltenberg, intervenendo ad un convegno a Bucarest prima della ministeriale Esteri, sottolineando che sostenere Kiev nella guerra scatenata dalla Russia, continua, "è nell'interesse di sicurezza a lungo termine della Nato".

"Non può esserci pace duratura, se l'oppressione e l'autocrazia prevalgono sulla libertà e la democrazia. Sappiamo che la maggior parte delle guerre finisce al tavolo negoziale, ma quello che succede al tavolo è inestricabilmente legato a quello che succede sul campo di battaglia. Quindi, per creare le condizioni per una pace duratura che assicuri che l'Ucraina prevalga come Stato indipendente e sovrano, dobbiamo continuare a fornire sostegno militare all'Ucraina", afferma.

Stoltenberg ricorda che il sostegno militare dei Paesi della Nato all'Ucraina "non è iniziato nel febbraio di quest'anno. Nel 2014 nel centro di addestramento di Yavoriv, che è stato bombardato" dai russi nelle prime fasi della guerra, "ho visto militari canadesi e statunitensi addestrare militari ucraini". Ed è per questo che, quando la Russia ha lanciato l'invasione, "le truppe ucraine erano molto meglio addestrate, in grado di contrattaccare". La Nato "è pronta a difendere ogni centimetro quadrato di territorio alleato", ha poi aggiunto.