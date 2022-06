Ucraina, Sunday Times: "A ottobre Johnson inviterà Zelensky"

Il primo ministro britannico Boris Johnson avrebbe in programma di invitare il presidente ucraino Volodymyr Zelensky in Gran Bretagna a ottobre. Lo riporta il Sunday Times. Secondo quanto riferisce il giornale, è attualmente allo studio la possibilità di organizzare un incontro tra Zelensky e la regina Elisabetta II d'Inghilterra. Inoltre, il leader ucraino dovrebbe partecipare al congresso del partito conservatore a Birmingham.

Secondo gli autori dell'articolo, con l'aiuto della visita di Zelensky il primo ministro britannico spera di aumentare il proprio rating, che è in costante calo nel Paese. Allo stesso tempo, il Sunday Times non esclude che il presidente dell'Ucraina non lascerà Kiev se il conflitto dovesse continuare.