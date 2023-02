Ucraina, Tajani: "Berlusconi non ha mai difeso Putin"

"Berlusconi non ha mai difeso Putin, Berlusconi - che è un uomo di pace - ha presentato la sua idea per seguire un percorso diplomatico. La posizione dell'Italia e quella di Forza Italia, lo dirò oggi pomeriggio in Parlamento, non è mai cambiata: abbiamo sempre votato insieme al Partito popolare europeo, insieme alle forze di maggioranza in Italia, siamo dalla parte dell'Ucraina, dell'Occidente, della Nato, dell'Europa e degli Stati Uniti". Lo ha dichiarato il ministro degli Esteri, Antonio Tajani, commentando le parole del leader di Forza Italia a margine di un evento alla Farnesina.

"Assolutamente no", ha poi risposto alla domanda se le parole di Berlusconi possano in qualche modo inficiare l'annunciata visita del presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, a Kiev. "Il presidente del Consiglio deciderà con il governo ucraino il momento in cui andare lì", ha aggiunto Tajani.