Ucraina, Tajani: "F16? Lavoriamo a decisione comune Ue"

Il ministro degli Esteri: "L'Italia non li ha quindi non li può fornire"

"Non avendo l'Italia in dotazione F16 non ne può fornire ma lavoreremo per prendere una decisione comune con gli alleati". Così il ministro degli Esteri Antonio Tajani all'uscita dall'incontro con la presidente del Parlamento europeo Roberta Metsola a Bruxelles. Il Consiglio Ue e gli Stati membri hanno concordato un nuovo patto sulle missioni civili dell'Unione nell'ambito del rafforzamento della politica di difesa e di sicurezza comune.