Ucraina, tank Leopard 2 e Abrams: le news di oggi - Diretta ultime notizie

La Germania dice sì all'invio di tank Leopard 2 all'Ucraina. Gli Stati Uniti si preparano a inviare carri armati Abrams a Kiev. Le news relative alla possibile svolta nella guerra provocano la reazione della Russia. Le ultime notizie di oggi:

15.13 - Joe Biden alle 12 di Washington, le 18 in Italia, "farà un discorso sul continuo sostegno all'Ucraina". E' quanto annuncia la Casa Bianca, dopo che i media americani, citando fonti ufficiali, hanno riportato che sarebbe atteso per oggi l'annuncio dell'invio da parte degli Stati Uniti dei carri armati avanzati Abrams.



14.57 - "Ho chiarito che non stiamo parlando di aerei da combattimento, e qui faccio lo stesso". Il cancelliere tedesco Olaf Scholz ha così ribadito quelle che considera le linee da non oltrepassare in tema di aiuti militari all'Ucraina. Scholz ha ricordato che quando si parlò di no fly-zone all'inizio della guerra, con il presidente Joe Biden avevano detto: "Non lo faremo. E questa posizione non è cambiata assolutamente e non cambierà".

14.46 - Potrebbe arrivare già oggi l'annuncio di Joe Biden della decisione degli Stati Uniti di inviare in Ucraina decine di carri armati Abrams. Lo scrive Nbcnews, citando "tre alti funzionari dell'amministrazione", che comunque sottolineano che "la decisione non è ancora finalizzata e potrebbe cambiare".

La decisione costituisce un brusco cambio di posizione da parte dell'amministrazione, che fino alla scorsa settimana si è opposta all'invio in Ucraina dei tank avanzati. Comunque, avvisano ancora le fonti citate dall'emittente, gli Abrams non saranno subito disponibili ma saranno necessari molti mesi prima che gli Abrams arrivino in territorio ucraino, senza contare che l'addestramento delle truppe ucraine all'utilizzo del mezzo high-tech potrebbe durare mesi.

14.28 - Anche la Spagna è pronta a inviare carri armati Leopard all'Ucraina e ad addestrare i militari ucraini al loro mantenimento, ha reso noto la ministra della Difesa, Margarita Robles, confermando quanto anticipato dalla stampa oggi, e spiegando che il governo "è favorevole a discutere di tutto ciò che può essere necessario nel quadro di un coordinamento con gli alleati". La Spagna ha 108 carri armati Leopard 2A4 e 239 Leopard 2E, una versione modificata del modello 2A6 prodotta in Spagna.

14.06 - "Forniremo all'Ucraina i carri armati Leopard". La conferma della decisione della Germania è arrivata al Bundestag dal cancelliere tedesco Olaf Scholz, che ha sottolineato come sia stato opportuno non lasciarsi semplicemente "travolgere". "Non c'è alcuna base matematica per queste decisioni, ci siamo mossi passo dopo passo, e questo vale anche per quest'ultima decisione". La fornitura di armi - ha sottolineato il cancelliere - rappresenta una "rottura" rispetto ad una "pratica in corso da decenni" nel paese. "E ora possiamo dire che in Europa siamo noi e il Regno Unito a fornire la maggior parte delle armi all'Ucraina".

13.51 - Potrebbero servire circa tre mesi perché i carri armati di fabbricazione tedesca Leopard 2 siano operativi nei teatri di guerra in Ucraina. Lo ha sottolineato davanti ai giornalisti il ministro tedesco della Difesa, Boris Pistorius, precisando che prima dell'invio dei carri armati a Kiev sarà necessario addestrare le forze ucraine all'uso dei mezzi.

13.43 - L'invio dei carri armati Leopard 2 all'esercito di Kiev ''in questo momento critico della guerra della Russia può aiutare l'Ucraina a difendere se stessa, a vincere e a prevalere come nazione indipendente''. Lo ha dichiarato il Segretario generale della Nato Jens Stoltenberg dicendo su Twitter di ''accogliere con favore'' la decisione della Germania di inviare in Ucraina i carri armati Leopard 2.

13.27 - Il Portogallo si prepara a inviare quattro carri armati Leopard 2 all'Ucraina. Lo scrive il quotidiano locale Correio da Manha citando proprie fonti ben informate. "Il Portogallo si sta preparando a inviare quattro carri armati Leopard 2 in Ucraina", scrive la pubblicazione, citando una fonte vicina al governo.

12.51 - L'Olanda è pronta a inviare i carri armati Leopard all'Ucraina se necessario. Lo ha sottolineato il primo ministro Mark Rutte alla tv pubblica Rtl. "Se un contributo dai Paesi Bassi aiuta, siamo pronti a darlo", ha detto Rutte, precisando che i Paesi Bassi potrebbero optare per l'acquisto dei carri armati che attualmente ha preso in affitto dalla Germania e fornirli all'Ucraina.

12.24 - I carri armati stranieri consegnati all'Ucraina "andranno in fiamme come il resto", ha affermato il portavoce del Cremlino, Dmitry Peskov deplorando che la situazione in Europa e nel mondo "è estremamente tesa" a causa delle politiche occidentali. "Al momento non ci sono prospettive per una soluzione diplomatica del conflitto", ha aggiunto.

12.06 - Il primo ministro polacco Mateusz Morawiecki plaude all'approvazione ufficiale della Germania per l'invio di carri armati Leopard in Ucraina, tanto da considerarla "un grande passo per fermare la Russia". "Insieme siamo più forti", ha scritto su Twitter, ringraziando il cancelliere tedesco, Olaf Scholz per la decisione.

Il portavoce dell'esecutivo Scholz, Steffen Hebestreit, ha spiegato che la Germania consegnerà 14 Leopard 2A6 che sono nell'arsenale delle forze armate tedesche, dopo giorni di speculazioni sulla posizione che Berlino avrebbe adottato. La Polonia ha chiesto il via libera alla Germania per l'invio dei Leopard in suo possesso.