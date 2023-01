Ucraina, telefonata Biden-Meloni-Macron-Scholz-Sunak

Il presidente americano Joe Biden, la premier italiana Giorgia Meloni, il presidente francese Emmanuel Macron, il cancelliere tedesco Olaf Scholz e il premier britannico Rishi Sunak si sono parlati per telefono questa sera per coordinare i prossimi passi da compiere riguardo all'invio di tank in Ucraina. "Prendendo atto della situazione sul terreno a quasi un anno dall’invasione russa, i leader hanno ribadito l’importanza di una costante forte coesione tra alleati nel continuare a fornire assistenza a Kiev a 360 gradi", rende noto Palazzo Chigi al termine della telefonata nel quadro dello stretto coordinamento euroatlantico sul sostegno a Kiev.