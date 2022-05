Ucraina, telefonata Macron-Xi: "Urgente arrivare a cessate il fuoco"

Il presidente francese e cinese hanno discusso del "rischio di crisi alimentare" a causa del blocco dei porti in Ucraina

Guerra Ucraina-Russia, il presidente francese Emmanuel Macron ed il presidente cinese Xi Jinping hanno avuto oggi un colloquio telefonico durante il quale i due leader "hanno convenuto sull'urgenza di arrivare ad un cessate il fuoco". E' quanto si legge in una nota dell'Eliseo, nella quale si riferisce che Macron e Xi hanno anche discusso del "rischio di crisi alimentare" a causa del blocco dei porti in Ucraina e della "risposta proposta dalla Francia con l'iniziativa Farm (Food and Agriculture Resilience Mission).