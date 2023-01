Ucraina, "trovato corpo di uno dei volontari britannici dispersi"

Il Gruppo Wagner ha affermato di aver trovato il corpo di uno dei due volontari britannici dispersi in Ucraina, Christopher Parry, 28 anni, e Andrew Bagshaw, 48, visti per l'ultima volta venerdì scorso mentre lasciavano Kramatorsk per Soledar. In un messaggio su Telegram il gruppo Wagner afferma che sul corpo sono stati ritrovati i documenti di entrambi i volontari dati per dispersi. "Stiamo sostenendo le famiglie di due uomini britannici scomparsi in Ucraina", ha dichiarato un portavoce del Foreign Office, citato da Skynews.com. "Siamo a conoscenza delle recenti segnalazioni e siamo in contatto con le autorità ucraine".