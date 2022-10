Ucraina, Trump: "Negoziati ora o ci sarà terza guerra mondiale"

"Dobbiamo iniziare immediatamente a negoziare per una fine pacifica della guerra"

E' necessario che Russia e Ucraina avviino immediatamente dei negoziati, altrimenti la crisi potrebbe trasformarsi nella terza guerra mondiale. Lo ha sottolineato l'ex presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, intervenendo a una manifestazione dei suoi sostenitori a Minden, in Nevada.

"Ora abbiamo una guerra tra Russia e Ucraina con potenzialmente centinaia di migliaia di morti. Dobbiamo iniziare immediatamente a negoziare per una fine pacifica della guerra in Ucraina o finiremo nella terza guerra mondiale, e non rimarrà più niente del nostro pianeta", ha dichiarato Trump.