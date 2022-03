Ucraina, Twitter aggira censura russa e lancia versione 'protetta' sul dark web

Per bypassare la censura russa - dopo il blocco imposto da Mosca - Twitter ha lanciato una versione protetta sul dark web. In questa versione lo storico uccello di Twitter appare in bianco sullo sfondo nero. Per ottenere la versione 'protetta' di Twitter gli utenti devono scaricare il browser T or. La Russia ha limitato l'accesso a Twitter e bloccato l'accesso a Facebook per fermare le informazioni riguardanti il conflitto in Ucraina. Facebook e Twitter avevano però riferito di stare lavorando per ripristinare il flusso di informazioni in Russia.

"Questo è forse il tweet più importante e tanto atteso che abbia mai composto. A nome di Twitter sono lieto di annunciare il loro nuovo servizio Onion TorProject" ha annunciato sul proprio account Twitter l'ingegnere informatico Alec Muffett, esperto di sicurezza Internet. "Sono lieto di aver assistito gli ingegneri di Twitter nell'adozione del servizio Onion e OnionNetworking da TorProject, fornendo maggiore privacy, integrità, fiducia e 'sbloccabilità' per le persone in tutto il mondo che usano Twitter per comunicare" ha scritto Alec Muffett in un altro post sul suo account.