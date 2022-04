Ucraina, Ue: "Attacco Russia a stazione Kramatorsk è crimine di guerra"

L'Unione europea accusa la Russia della responsabilità dell'attacco missilistico alla stazione ferroviaria di Kramatorsk, in Ucraina, nel quale sono morte decine di persone, equiparando l'episodio a un crimine di guerra. "E' stato un bombardamento brutale e indiscriminato di civili innocenti, compresi molti bambini, che stavano fuggendo per il timore di un altro russo alle loro case e al loro Paese", ha affermato un portavoce della Ue. "I responsabili di questo crimine di guerra dovranno essere puniti. Non deve esserci impunità per i crimini di guerra. La Ue appoggia le misure a garanzia delle punizioni per le violazioni dei diritti umani e della legge umanitaria internazionale", ha affermato il portavoce europeo.