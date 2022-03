Ucraina, una task force internazionale sta mettendo in salvo la cultura

Salvare il patrimonio culturale dell'Ucraina. Questo lo scopo dei volontari che compongono "Sucho" (Saving Ukrainian Cultural Heritage Online), progetto internazionale che vede protagonisti migliaia di bibliotecari, archivisti, ricercatori e programmatori che hanno unito le forze. Si definiscono 'professionisti del patrimonio culturale' e, mentre il Paese è sotto attacco, sono al lavoro per individuare e archiviare siti a rischio, contenuti digitali e dati delle istituzioni culturali ucraine. Utilizzando una combinazione di tecnologie, tra cui Wayback Machine di Internet Archive, il crawler Browsertrix e l’estensione del browser ArchiveWeb, scansionano e archiviano tutti i materiali: una corsa contro il tempo in nome della cultura, che è da preservare, sempre.

A una settimana dal lancio dell'iniziativa, i coordinatori del progetto, Quinn Dombrowski (Stanford University), Anna Kijas (Tufts University) e Sebastian Majstorovic (Austrian Center for Digital Humanities and Cultural Heritage) avevano raccolto già 1.000 volontari di tutto il mondo, e il numero ha continuato a crescere. Ad oggi sono stati acquisiti e messi in salvo 2.352 tra siti web di musei e biblioteche ucraine, mostre digitali, corpus testuali e pubblicazioni 'open'. Testi, immagini, video, file e tour virtuali in 3D acquisiti e salvati in una sorta di una banca da dove potranno essere in futuro recuperati in caso di danneggiamento, disconnessione, distruzione della loro 'casa' originaria.

“Niente ci renderebbe più felici di non aver mai bisogno di questi file - dice Quinn Dombrowski - Ma nel caso in cui fossero necessari questi backup, vogliamo essere in grado di rimettere i file al loro posto: nelle mani di bibliotecari, archivisti e curatori ucraini”.

“Le guerre possono distruggere irreversibilmente i manufatti e le fonti storiche più preziosi di una cultura - aggiunge Majstorovic - Quando la Biblioteca Nazionale della Bosnia-Erzegovina fu rasa al suolo nel 1992 durante l'assedio di Sarajevo, il 90% dei materiali andò perduto nonostante le azioni dei coraggiosi abitanti di Sarajevo quella perdita irrimediabile del patrimonio culturale del paese d'origine di mio padre ha avuto un profondo impatto su di me come storico ed è riemersa quando ho visto le foto dall'Ucraina".