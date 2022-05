Ucraina, Ungheria pronta a rinunciare a petrolio russo

Il più grande gruppo energetico ungherese è pronto a rinunciare al petrolio russo. Mol, che è in parte di proprietà statale - riporta l'agenzia ucraina Unian riprendendo il Financial Times - intende sviluppare un piano per abbandonare il petrolio russo.

"Dobbiamo ricostruire l'aereo in volo. Questo è un processo che dobbiamo pianificare fin da ora", ha affermato Zolt Huff, direttore della produzione, riferendosi alla necessità di un piano per consentire all'azienda di raffinare petrolio alternativo a quello russo, soluzione già in parte iniziata.

La società stima che la conversione di una raffineria a sud di Budapest che utilizzi una varietà di fonti diverse dal petrolio russo potrebbe costare fino a 700 milioni di euro e richiedere diversi anni prima che sia operativa.