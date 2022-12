Ucraina, Unicef consegna 250.000 dosi di vaccini

L'Unicef ha consegnato all'Ucraina 190.000 dosi di vaccino BCG contro la tubercolosi e 60.000 dosi di vaccino combinato per la prevenzione di pertosse, difterite, tetano, epatite B e Haemophilus influenzae di tipo B (Hib) (con una componente di pertosse a cellule intere). "La tubercolosi è molto pericolosa per i neonati e i vaccini 5-in-1 diventano più importanti se si considerano le possibili interruzioni delle forniture. Grazie a questo vaccino, un bambino riceverà una protezione contro cinque malattie in una sola volta".