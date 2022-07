Ucraina, Unicef: "Quasi 1.000 bambini uccisi o feriti"

"Il persistere della guerra continua a mettere sempre più a rischio la vita dei bambini ucraini, intrappolati e sfollati nel paese, o rifugiati in quelli di arrivo". E' la denuncia di Unicef. "Oltre 15,4 milioni di persone sono in fuga, in maggioranza madri e bambini, considerando oltre 6,3 milioni di sfollati in Ucraina e 9,1 milioni di rifugiati nei paesi limitrofi. Sono inoltre più di 3 milioni i minori in Ucraina e 2,25 milioni i minori rifugiati nei paesi d'arrivo che hanno urgente bisogno di assistenza umanitaria", dichiara Andrea Iacomini, portavoce dell'Unicef in Italia. "Sono almeno 11.544 le vittime civili - aggiunge - tra cui 5.024 persone uccise e 6.520 ferite, di cui quasi 1000 minori: 343 i bambini uccisi e 533 feriti ad oggi, con il numero reale verosimilmente molto più alto".