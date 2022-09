L'avviso è rivolto in particolare ai cittadini con doppia cittadinanza

"I cittadini americani non devono recarsi in Russia e chi già vi si trova in viaggio o è residente dovrebbe partire immediatamente, mentre rimangono disponibili limitate opzioni di voli commerciali". E' questo il 'security alert" pubblicato oggi sul suo sito dell'ambasciata di Washington a Mosca.